Portes ouvertes à l’école secondaire l’Escale d'Asbestos

Asbestos – Entrer à l’école secondaire représente un grand changement pour bien des jeunes et leur famille. Afin de bien se préparer, l’école secondaire l’Escale d’Asbestos ouvre ses portes aux prochains élèves le 7 décembre prochain, de 14h30 à 17h30.

Quelque 120 élèves de différentes écoles primaires sont attendues lors des Portes ouvertes de cette école. Ils auront la chance de participer à trois ateliers de leur choix parmi ceux-ci: sciences, art plastique, art dramatique, musique, cinéma, multimédia, sport, anglais, bibliothèque.

«Un souper concocté par la Coopérative alimentaire des sources de l’école leur sera offert sur place avant que leurs parents viennent les rejoindre pour une visite de l’école en soirée», précise Marie-Ève Champagne, enseignante et agente promotionnelle de l’Escale.

Les parents sont pour leur part attendus à 17h30 pour participer à une rencontre avec la direction. Par la suite, ils pourront effectuer une visite de l’école à 18h

Différents kiosques présentant les activités scolaires, parascolaires et interscolaires (voyages, événements, spectacles, etc.) y seront également présentés. C’est donc toute la population qui est invitée à participer à cette visite animée et organisée par plus de 45 membres du personnel de l’école. Prenez note qu’il y aura aussi des tirages de prix de présence pour les jeunes de 6e année lors de cette soirée.