Inauguration du sentier des Jeunes à Stoke

Stoke (RC) – L’inauguration du sentier des jeunes reliant l’école Notre-Dame-des-Champs au parc3 R a eu lieu le 2 novembre dernier. À l’intérieur de ce sentier, les marcheurs ont la chance de découvrir des cabanes d’oiseaux faites de gourdes spéciales décorées par les jeunes du camp de jour et participants à la fête des familles. À ces découvertes s’ajoutent des roches de toutes les couleurs et des plaquettes de bois sur lesquelles les jeunes ont marqué leurs empreintes.

«En plus des magnifiques tricots de toutes sortes fabriqués par les petites abeilles du Cercle des fermières, des maisons de fées ont été installées ici et là pour l’occasion. Le sentier des jeunes sera en constante évolution puisque des projets futurs sont également prévus en collaboration avec les élèves», mentionne Anny Jasmin, coordonnatrice aux loisirs de Stoke.

Ce sentier se veut, en premier lieu, une alternative pour les classes de se rendre au parc 3R via le bois et la rue Hélène au lieu d’emprunter le 8e rang. Il est à noter que ce sentier est saisonnier puisqu’il ne sera pas entretenu durant la saison hivernale. Des photos sont inscrites à la page Facebook de la Municipalité. Des remerciements sont adressés aux élus, employés municipaux et collaborateurs.