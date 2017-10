Une réussite à la hausse pour le 5 à 7 du Tournesol

Windsor (RC) – L’accueil à l’entrée, les espaces de l’agora, de la cafétéria réaménagée et du gymnase étaient bondés d’élèves, de parents de membres de la direction et des enseignants à l’occasion du 5 à 7 annuel2017-2018 qui se tenait le 5 octobre dernier à l’école secondaire du Tournesol.

Valérie Saint-Jean, qui a été étudiante durant 5 ans au Tournesol pour ensuite poursuivre ses études qui l’on conduit vers les médias, a livré un message aux jeunes, à la fois à ceux du primaire et du secondaire, afin de persévérer et de s’intégrer aux nombreuses possibilités qu’offre l’école où elle a évolué et qui est celle encore permettant aux étudiants et étudiantes d’avancer avec les enseignants et le personnel.

Parmi les nombreux espaces mettant en valeur ce qui se fait au Tournesol, les jeunes du primaire accompagnés de leurs proches ont notamment ciblé les trois Profils de nouveaux accessibles pouvant correspondre aux intérêts des élèves. «J’ai choisi Scientifix parce qu’il y a plein de choses à découvrir et à faire», a indiqué Éliot qui était accompagné de ses parents. D’autres ont opté pour les Arts et communication et la Santé globale.

La directrice du Tournesol Caroline Monette a pu compter sur son adjoint, Jean-Sébastion Roberge, qui a de nouveau dynamisé le 5 à 7.