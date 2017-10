Un ministre à l’École de la Passerelle d'Asbestos

Asbestos - De passage dans le comté de Richmond, à la suite de l’invitation de la députée Karine Vallières, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport Sébastien Proulx s’est arrêté à Asbestos.

Il a rencontré le personnel et les élèves de l’École primaire de la Passerelle, qui étaient très fiers de lui faire découvrir leurs projets et leurs classes. Tous ont également pu lui poser des questions et le personnel en a profité pour présenter les différentes stratégies mises de l’avant pour permettre aux élèves d’apprendre et d’être bien à l’école.