De président de la CSS au bureau de direction de la FCSQ

MRC des Sources - Jean-Philippe Bachand, président de la Commission Scolaire des Sommets (CSS), a récemment été élu membre du bureau de direction de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).

Élu président de la CSS en 2014, Jean-Philippe Bachand a toujours souhaité s’impliquer davantage pour l’éducation, un secteur qui lui tient particulièrement à cœur, tout autant que la représentativité des régions.

Élus par l’assemblée générale, le président et la vice-présidente de la FCSQ sont accompagnés par sept présidentes et présidents de commissions scolaires membres.

M. Bachand a également été élu membre du conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke, qui est le plus grand cégep en région, avec plus de 6000 étudiants et une trentaine de programmes de formation.

Rappelons que les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d’un million d’élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l’éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières.