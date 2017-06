Du nouveau en sciences au Tournesol

Windsor (RC) – Bien que l’année scolaire est terminée à l’école secondaire du Tournesol, les 12 robots Mindstorms EV3 de Légo ont enfin été livrés récemment. Les élèves du profil Scientifix et de tous les autres niveaux auront donc le privilège de développer leurs compétences en mathématique, en sciences et technologies tout en explorant la robotique.

Ce projet n’aurait pas été possible sans l’apport des donateurs qui regroupent NGC Aérospatial de Sherbrooke, l’usine Domtar de Windsor et le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes. La direction de l’école remercie à ses partenaires de contribuer en la persévérance scolaire et de croire en la réussite des jeunes.