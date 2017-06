Gala du Tournesol : implications et réalisations

Windsor (RC) – Plus de 500 personnes regroupant les élèves, enseignants, membres de la direction, parents, députés et élus municipaux étaient réunis à l’agora de l’école secondaire du Tournesol à l’occasion du gala de fin d’année, samedi dernier.

La directrice Sylvie Bernier et le directeur adjoint Jean-Sébastien Roberge sont très heureux de constater l’importance et la croissance de cet évènement qui met en valeur les nombreuses réalisations et activités qui se sont succédé durant l’année scolaire 2016-2017.

La direction de l’école constate également l’apport à la hausse des parents qui s’impliquent auprès des élèves. Parmi eux, Sonia Coe de Richmond et Stéphane Vallières de Windsor ont été cités pour leur engagement auprès des jeunes de 2e secondaire. Par ailleurs, 237 mentions et prix ont été remis durant le gala.