Des toutous géants dans la MRC des Sources

MRC des Sources (SM) - Les participantes au programme Maman futée ont présenté leur projet «Animotions», qui est en nomination dans la catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes au Défi Osentreprendre, volet national.

Le groupe Maman futée, un programme multipartenarial, permet aux mères faiblement scolarisées de relever leur niveau de qualification scolaire, personnelle et parentale, tout en répondant aux intérêts, aux besoins et à la réalité que vivent ces femmes. À raison de trois demi-journées par semaine, les mamans sont invitées à venir poursuivre leur secondaire gratuitement, tout en touchant une allocation financière pour les aider à réaliser leur projet. En plus d’être le lieu idéal pour créer des liens des mamans qui vivent des situations similaires, une enseignante accompagne les participantes à cheminer académiquement. Le programme s’échelonne d’octobre à juin.

«Maman futée facilite l’accessibilité à l’éducation aux adultes pour ces mamans», a ajouté Marie Sirois, conseillère d’orientation à l’éducation aux adultes.

Depuis octobre dernier, les mamans ont travaillé sur un projet de capsules vidéos. intitulées Animotions.

«Nous avons fait une étude de marché, travaillé avec les partenaires en garderie pour apprendre la gestion des émotions. La première capsule que l’on a faite traite de la colère. Les autres traiteront de la joie, la peur et la tristesse chez les enfants de 0 à 5 ans», a expliqué Cynthia Ouelette, participante au programme.

Au début du projet, neuf mamans collaboraient à l’élaboration du projet, mais cinq ont quitté. Les mamans restantes ont dû se relever les manches pour mener à terme ce projet. Elles ont fait des recherches sur le sujet, scénarisé la capsule, interprété les personnages, filmé et ont collaboré au montage également, réalisé par le groupe Multimed du Carrefour Jeunesse emploi du Comté de Richmond. Ces créatrices ont également monté un livre tiré de cette capsule. Celle-ci sera disponible sur Facebook et YouTube et quelques exemplaires des livres seront également disponibles pour consultation dans différents endroits de la MRC des Sources.

«Ce projet a été présenté au Défi OSEntreprendre. Les prix remportés lors du volet local et du régional apportent une bonne dose de fierté, de confiance en soi aux mamans qui ont réalisé le projet. Elles attendent le 14 juin pour les résultats du volet national avec impatience», a ajouté Céline Vinette, enseignante à l’école aux adultes.

Les mamans sont fières du travail accompli et souhaitent que ces capsules deviennent un outil supplémentaire dans les garderies, et que les mamans puissent également s’en servir à la maison.