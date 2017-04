Les élèves prennent part au mois de la nutrition

Asbestos (SM) - Depuis plus de trois ans, un travail de partenariat entre le personnel de l’école secondaire de l’Escale, les professeurs, la direction, les élèves, Vita Sources et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS permet la tenue de diverses activités afin de sensibiliser les jeunes à développer de saines habitudes de vie.

L’établissement tenait cette année sa 3ème semaine de la saine alimentation. Entre le 27 et le 31 mars, «les élèves du club Bouffe Santé, les membres du conseil étudiant et les élèves de la classe entrepreneuriat CC-COM ont préparé différentes collations santé durant les pauses et le midi. Activités de la brigade, « Bar à crêpes», « Quésadillas », dégustation déjeuner, collations diverses dont les barres céréales ont fait partie des dégustations offertes. Cette belle semaine s’est conclue avec le fameux Combat des chefs», a précisé Éric Dion, Coordonnateur du Regroupement de partenaires Vita Sources.

Quatre équipes se sont affrontées, concoctant des salades qui ont été présentées à un jury. L’équipe gagnante a mérité divers articles culinaires ainsi qu’un livre.

De nombreux jeunes ont pris part à cette activité, dont le but, rappelons-le, est de permettre aux jeunes de développer une saine alimentation et de saines habitudes de vie.