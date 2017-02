Un service pour encourager la persévérance scolaire è Danville

MRC des Sources – Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, qui se tient jusqu'au 17 févier, la municipalité de Danville a tenu à remercier la Maison des jeunes (MDJ) Au point de Danville.

Afin de venir en aide aux jeunes de la région, la MDJ Au point a mis sur pieds un service d'aide aux devoirs. Et grâce à plusieurs commanditaires, elle a été en mesure d'acquérir six nouveaux ordinateurs. Une belle initiative qui permet aux jeunes d'avoir accès à cette ressource et ainsi faire leur devoir de façon plus motivante.

La ville a donc nommé la MDJ « super héro de la persévérance scolaire » et lui a remis un certificat reconnaissance lors du dernier conseil municipal.