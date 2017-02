Motivation, persévérance et engagement pour Agri-techno de Wotton

Wotton – Les classes Agri-techno de l'école primaire Hamelin de Wotton ont récemment reçu un bon coup de pouce financier leur permettant de boucler le financement de leur studio et du matériel nécessaire pour ces classes inversées.

Sylvain Lévesque et Francis V. Blais, enseignants au 3e cycle à l’école Hamelin, sont les instigateurs du projet Agri-techno de l’école Hamelin.

«Nous avons une direction qui a du cran, qui ébranle un peu, on sort de l'école traditionnelle», a tout d'abord tenu à préciser Sylvain Lévesque.

Afin de motiver les élèves et les rendre plus proactifs dans leurs apprentissages, tout en suivant la conformité du programme, ces classes intègrent les technologies et la vidéo. Ainsi, par le biais de capsules vidéos, les jeunes abordent le français, l’éthique, les arts, l’univers social, etc. Par la suite, ils sont invités à faire un rapport de visionnement et les exercices qui s'y rattachent. Ce type d'enseignement permet aussi de réaliser des projets de plus grande envergure.

«Cette année, les élèves vont faire un film. Ce sont eux qui ont écrit le scénario à partir de l'idée de départ de Francis, soit un agriculteur astronaute. Ils vont réaliser toutes les étapes du film grâce au studio que nous avons pu installer à l'école», a expliqué Sylvain Lévesque.

Les élèves de 5e et 6e année vont donc travailler sur ce projet, mais à plus long terme, ce sont tous les classes qui pourront bénéficier du matériel, mais aussi du savoir-faire de ces jeunes. Ce type de projet leur permet également de découvrir une multitude de métiers liés au montage vidéo et à la réalisation de film. Et par la suite, les jeunes pourraient créer eux-mêmes leurs capsules d'apprentissages.

C'est donc avec grand bonheur qu'ils ont reçu la somme de 3 000 $ de la caisse Desjardins des Sources, au nom de la Fondation Desjardins.

«Sur un total de 963 candidatures reçues pour le Québec et l'Ontario, 131 projets ont remporté un prix. Et votre projet a terminé en 8e position des Prix Fondation Desjardins!» a précisé le président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins des Sources, Marc-André Letendre.

Rappelons que le coût total de ce projet est estimé à quelque 10 000 $.

«J'espère que différents projets vont se poursuivre dans les prochaines années afin de faire rayonner l'école Hamelin. Et je tiens à remercier tous ceux qui sont en arrière de l'école, c'est quelque chose qui me rend particulièrement heureux», a conclu le directeur de l'école primaire Ludovik St-Laurent.

Pour en apprendre davantage, visitez le https://site.csdessommets.qc.ca/agritechno/