Une nouvelle étape pour Champagne et Frère

St-François-Xavier - Nouvellement installée sur le rang 2 de Saint-François, dans les anciens locaux de Moût de pomme, l’entreprise Champagne et Frère connaît actuellement une croissance fulgurante. Daniel et Jocelyn Champagne, dont les parents étaient propriétaires jusqu’en 2000 du concessionnaire Champagne à St-Gabriel, se sont lancés en affaires en 2005. Spécialisés à l’époque dans le commerce de camions et d’équipements, les deux frères ont ensuite redirigé leur travail dans la production d’équipements spécialisés. Ils conçoivent et fabriquent aujourd’hui des bennes basculantes sur mesures pour les camions ¾ - 1 tonne.

Le produit que propose Champagne et Frère est tout à fait unique, puisqu’ils sont les seuls à concevoir et à fabriquer ce type de benne en Amérique du Nord. Leurs bennes sont prisées, entre autres parce qu’elles permettent à des conducteurs ne possédant qu’un permis de classe 5 de conduire un camion avec benne basculante. Les camions possédant des bennes de ce type ont habituellement la mention « véhicule lourd » à la SAAQ et un permis de classe 1 est nécessaire pour les conduire.

Depuis deux ans, Daniel et Jocelyn Champagne fabriquent quelque 150 bennes sur mesure par année. Incapable de fournir à la demande toujours croissante, notamment sur le marché américain, l’entreprise prévoit croître de façon importante au cours de l’année 2018-2019, pour parvenir à multiplier par 10 sa production annuelle. Dans ses nouveaux locaux, l’entreprise passe de 1 600 à 17 800 pieds carrés d’usine et se dote d’une nouvelle salle de montre pour mettre en valeur ses bennes. Pour parvenir à atteindre l’objectif de 1 500 bennes par année, Daniel Champagne prévoit l’embauche de soudeurs et de personnel administratif.

Les objectifs que se fixe Champagne et Frère ne sont pas le produit du hasard. Il y a deux ans, l’entreprise a dû mettre sur pause ses activités sur le marché américain pour suffire à la demande au Québec. Pour les prochaines années, elle a l’ambition de suffire à la demande du marché de l’Ouest canadien, tout en réinvestissant le marché américain. La clientèle de Champagne et Frère est composée, entre autres, de paysagistes, de municipalités et de contracteurs.