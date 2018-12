Le Bull’s Head est en ville!

Richmond (RC) – Accompagné de leur clientèle, des membres de leur famille et d’invités, dont le maire du Canton de Cleveland, Herman Herbers, les copropriétaires et frères des breuvages Bull’s Head, Carl et Dominic Pearson, ont inauguré leur magasin-entrepôt le samedi 1er décembre dernier. Pour la première fois, l’opportunité était de pouvoir s’installer au centre-ville de Richmond, sur la rue Collège Nord.

Auparavant, l’entrepôt situé au parc industriel de Richmond était accessible pour ceux et celles qui apprécient les produits du Bull’s Head, d’autant que les diverses variétés regroupent huit saveurs et que de nouveaux produits offrant moins de sucre sont à tester.

L’ouverture du magasin-entrepôt marque aussi une autre étape, soit celle du marché de la Côte-Ouest des États-Unis, dont la Californie que les deux frères souhaitent développer. Déjà, Bull’s Head est implanté dans le Nord-Est, de la frontière jusqu’à l’État de New York. D’ici là, les gens de la région de Richmond et d’ailleurs sont certains de pouvoir conserver et accroitre une entreprise de 122 ans.