Plus de 82 000 $ investis dans le développement du Val-Saint-François

Richmond – La MRC du Val-Saint-François est heureuse d’investir 82426$ en provenance du Fonds de développement des territoires (FDT) dans 7 projets de la région. L’objectif du FDT est de soutenir des projets d’organismes à but non lucratif, de coopératives et de municipalités visant l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

«Nous sommes fiers des projets sélectionnés cette année. Ils sont diversifiés et ils démontrent une belle mobilisation des partenaires du milieu», mentionne Luc Cayer, préfet de la MRC.

Prenez note qu’une erreur s’est glissée dans l’article initial paru dans l’édition (papier et web) puisque le septième et dernier volet était absent. Voici donc les sept projets regroupés:

1. Accessibilité sécuritaire du Parc historique de la Poudrière de Windsor (7 500$). Remplacement de la passerelle d’accès afin de maintenir l’ouverture de ce pôle touristique et patrimonial en favorisant la sécurité de ses accès et de ses sentiers.

2. Aménagement du parc Héron-Bernaches de l’Association du lac Tomcod de Saint-François-Xavier-de-Brompton (8 000$). Concrétisation de la phase2 de l’aménagement du parc en installant des structures de jeux destinées aux enfants de 6 à 12 ans, ainsi qu’un espace pour pratiquer certains sports.

3. Construction d’un garage du Club de ski de fond Val Plein-Air de Valcourt (10977$). Rassemblement de tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement du club de ski de fond dans un même lieu. Actuellement, les équipements sont rangés chez quatre bénévoles différents.

4. Rénovation de la Maison des jeunes L’Initiative de Valcourt (20000$). Réaménagement de la cuisine et des salles de bain afin d’offrir des espaces adaptés et fonctionnels aux adolescents de la région.

5. Une pumptrack (parcours de vélo pour BMX et VTT) à Valcourt (20000$). Création d’une piste asphaltée qui propose un circuit composé d’une plate-forme de départ, suivie de virages inclinés et de bosses. La piste peut être utilisée par des clientèles de tous âges et elle est multi-usage (vélo, planche à roulettes, patin à roues alignées, etc.).

6. Aménagement du terrain pour activités de marché public de la Coop de solidarité des stokois et stokoises (7 250$). Réalisation de travaux sur un terrain afin d’organiser un marché public à Stoke cet automne.

7. Un produit touristique et culturel: «Le théâtre d’été du Musée de l’ardoise» du Regroupement culturel des vieilles ardoises de Richmond (8 732$). Diffusion de cinq lectures-théâtres différentes tout au long de la saison estivale2019 dans la grande salle gothique du Centre d’interprétation de l’ardoise.