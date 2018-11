25 années de carrière soulignées pour Mme Hélène Dupont

Danville (RL) – Lors de l’assemblée du conseil municipal de Danville le 5 novembre dernier, le maire M.Michel Plourde a profité de l’occasion pour remettre au nom des citoyens de Danville et de l’ensemble des élus, un certificat honorifique soulignant les 25 ans de carrière en immobilier de madame Hélène Dupont. Ayant fait ses débuts au sein du groupe Carrefour Immobilier d’Asbestos en 1993, madame Dupont parfait sa formation et devint en 1996 courtière immobilière agréée. Trois années plus tard, soit en 1999, la compagnie Les immeubles H. Dupont inc. est fondée et celle-ci se positionnera au fil du temps, comme étant une référence en Estrie.

«Je veux sincèrement remercier monsieur le maire, les membres du conseil et toute la municipalité de Danville pour cet honneur que je reçois. Il s’agit d’une marque de reconnaissance qui me fait très chaud au cœur et qui fait du bien. Pour moi l’immobilier est bien plus qu’un travail, c’est un plaisir et un privilège de collaborer avec les gens de façon intimiste à l’une des transactions les plus importantes de leur vie. C’est le plaisir également de découvrir et de faire découvrir les beautés naturelles et architecturales de la région par le biais de mon travail. À ce niveau, je dois féliciter les représentants de la ville de Danville pour le travail accompli à l’embellissement constant de notre milieu de vie et au souci du patrimoine de la municipalité. Il est important pour moi de souligner et de remercier à mon tour les personnes qui m’ont soutenu et accompagné au fil des ans.

Tout d’abord, un grand merci aux clients qui nous offrent leur confiance depuis si longtemps, un merci tout spécial à mon frère Guy Dupont qui fût littéralement mon pilier et mon complément durant plus des 10 années que nous avons travaillées ensemble, un grand merci aussi à madame Hélène Courtemanche qui fût une personne très importante pour moi, merci à Valery Pigeon avec qui je travaille présentement, un grand merci à ma précieuse petite famille et mes amis. Je ne peux terminer sans parler celui qui aura été un tournant dans ma vie professionnelle en me présentant le métier et en plaçant sa confiance en moi dès le départ, celui qui a accompagné mes premiers pas dans le domaine à qui je voue un immense respect, M.Yvan Lemay, merci du fond du cœur» d’expliquer fièrement MmeDupont.