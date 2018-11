Nouvelle construction à Saint-François

Saint-François (RC) – Depuis l’automne, le gestionnaire François Poirier à l’enseigne d’Immo-Universel s’affaire à la construction d’un nouvel immeuble locatif situé au cœur de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, à quelques pas de l’intersection des rues Principale et de l’Église.

«C’est un endroit stratégique qui va plaire à beaucoup de gens. Il s’agit d’un immeuble de trois étages offrant des logements de 3½ et de 5½. Ce qui est aussi intéressant, c’est de pouvoir compter sur Construction Ubald Girard qui est un entrepreneur général bien connu en Estrie», apprécie M.Poirier, d’autant plus que le constructeur est situé tout près du nouveau projet, ainsi que d’un autre immeuble plus que centenaire que le promoteur envisage possiblement en 2019.

Sur le site d’Immo-Universel, près d’une vingtaine d’appartements et de logements sont répertoriés selon les villes et municipalités suivantes: Richmond (1), Saint-François-Xavier-de-Brompton (5), Saint-Georges-de-Windsor (1), Sherbrooke (9) et Windsor (2).

À ces acquisitions s’ajoute le projet actuel qui devrait s’achever vers décembre pour ensuite progresser vers le printemps.