Une nouvelle identité de marque pour Jamesway

Saint-François (RC) – Situé à Saint-Germain-de-Grantham, le Groupe Valmetal a dévoilé le 19 septembre un nouveau logo pour sa division Équipements de ferme Jamesway de Saint-François-Xavier-de-Brompton. Cette nouvelle identité visuelle marque une étape importante pour le Groupe Valmetal, désireux de consolider son offre de service et de se positionner en tant que leader de l’industrie.

C’est pourquoi il va de l’avant en unifiant ses gammes d’équipements d’alimentation (Valmetal) et de manutention de fumier (Jamesway) sous une même marque. La marque Jamesway qui a vu le jour en 1912, et dont le regroupement a fait l’acquisition en 2006, amorcera sous peu une transition vers la marque Valmetal.

Au Canada et aux États-Unis, les équipements continueront d’être distribués par le même réseau de concessionnaires. Par contre, la gamme d’équipements de manutention de fumier déjà présente sur les marchés européens et asiatiques, sous la marque privée d’un important manufacturier d’équipement de traite européen, sera désormais aussi distribuée sous la marque Valmetal.

À propos de Valmetal et du Groupe Valmetal

La marque québécoise Valmetal a vu le jour en 1983 et est reconnue mondialement pour la qualité et la durabilité de ses produits et services. Elle se positionne comme le plus important manufacturier d’équipement de ferme en Amérique du Nord, et ce, tant en volume de production qu’en diversification de produits. Étant reconnue en tant que chef de file de l’industrie, elle contribuera au rayonnement de l’ensemble du Groupe sur les divers marchés internationaux.

Quant au Groupe Valmetal, il réunit 5 entreprises au Canada, au Québec et aux États-Unis totalisant près de 400 employés. La mission du Groupe est de faciliter le travail des agriculteurs de partout à travers le monde en leur fournissant des équipements innovants et performants, permettant ainsi de mécaniser et d’automatiser les différentes tâches de distribution de l’alimentation aux animaux et de la manutention du fumier. Au fil du temps, le Groupe Valmetal a réussi à faire sa place dans plus de 25 pays, et ce, grâce à la qualité de ses équipements jumelée à la flexibilité et à l’efficacité de son service à la clientèle.

Petit retour sur Bodco

Il est à mentionner que l’ancienne entreprise Bodco, dont l’emplacement est maintenant celui de la division Équipements de ferme Jamesway, a été une belle réussite pour la municipalité de Saint-François et l’apport du domaine agricole.