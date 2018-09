Défi 100 % local : deux produits de la région de Richmond sur place

Estrie (RC) – Pour une première année, Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est et la Coopérative Alentour unissent leurs forces pour célébrer la richesse du terroir régional dans le cadre du Défi 100% local qui se tenait le samedi 22 septembre. Au nombre des six producteurs locaux, les Gars de saucisses de Richmond et Les Vallons de Wadleigh d’Ulverton étaient présents lors de la mini-foire alimentaire.

Initié en 2015 par un mouvement collectif aux Îles de la Madeleine, le Défi 100% local est passé d’un petit projet individuel à un mouvement collectif désormais porté en 2018 par sept régions. Dans les Cantons-de-l’Est, la Coopérative Alentour est le seul épicier a s’être engagé comme partenaire du Défi 100% local et la deuxième organisation de la région à joindre le mouvement.

La journée du 22 septembre, qui se tenait à la Coopérative Alentour de Sherbrooke, a de nouveau permis aux deux entreprises de la région de Richmond de faire valoir leurs produits, déjà présents dans plusieurs comptoirs estriens auprès des passionnés d’alimentation saine. Des dégustations gratuites étaient aux visiteurs pendant toute la journée de samedi.