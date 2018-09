Richard Khouzam est le nouveau directeur de Développement Val-Saint-François

Windsor (RC) – En présence du préfet Luc Cayer, la Municipalité régionale de comté (MRC) du Val-Saint-François a annoncé le 27 août la nomination de Richard Khouzam à titre de directeur de Développement Val-Saint-François. «Nous sommes choyés de pouvoir compter sur son expertise au sein de notre organisation. C’est une figure bien connue du monde économique de la région», affirme M.Cayer qui est aussi maire de Stoke.

M.Khouzam est diplômé en administration et en développement commercial de l’Université du Minnesota. Il est passionné par le développement des entreprises, particulièrement PME (petites et moyennes entreprises) et des commerces de services. Il cumule également plus de 35 ans d’expérience en développement stratégique, en réalisation de plan d’affaires et en redressement d’entreprises.

À ce nombre d’années d’avancement et de réalisations, la collaboration de Richard Khouzam à la MRC du Val-Saint-François a permis de soutenir les objectifs de Développement Val-Saint-François, et ce, à travers quelques années de directions issues des centres locaux de développement économique et d’efforts appréciables qui ont suivi.

«De ces faits, nous étions à la recherche d’une direction dynamique et d’un rayonnement global. Richard a toujours apprécié son travail parmi ses collègues, tout comme les membres de sa famille qui lui permet de maintenir un bel équilibre. Tout sourire, il est heureux de sa nomination à titre de directeur de Développement Val-Saint-François», constate Luc Cayer.

Objectifs

De cette nomination, plusieurs objectifs de développement économique seront mis de l’avant dans les prochaines années par M.Khouzam et son équipe. Ces objectifs sont les suivants: actualiser et promouvoir l’offre de services de Développement Val-Saint-François; donner du soutien stratégique pour le développement et la croissance des entreprises déjà en activité dans la MRC; élaborer des stratégies et de rétention de la main-d’œuvre avec des partenaires; faire rayonner la qualité des emplois, la qualité de vie et les avantages socioéconomiques du Val; assurer une veille constante quant à l’évolution des marchés et des opportunités favorisant l’innovation, l’économie circulaire et l’industrie4.0.

«Nous pouvons déjà être satisfait de la progression qui se poursuit avec de nombreux partenaires, tel le CAE, des PME qui progressent rapidement, de l’apport de l’agroalimentaire et de l’agriculture, du domaine de la construction, des tronçons reliant les principaux axes routiers, de diverses entreprises et commerces, tout autant que les familles, les loisirs et bien d’autres aspects de nos environnements. Dans ce contexte, je suis heureux d’assumer mon mandat pour la MRC et Développement Val-Saint-François», de conclure Richard Khouzam.