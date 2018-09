Trois bières du Moulin 7 d’Asbestos sont honorées

Asbestos - La microbrasserie Moulin7 d’Asbestos, qui célèbre cette année ses quatre années d’existence, remporte trois prix pour ses bières qui ont été honorées dans la division nationale du World Beer Awards 2018.

Le prix de la meilleure bière brune est remporté par leur bière ambrée dénommée l’Île-à-Roux, une délicieuse Irish Red Ale aux arômes de caramel et biscuit. Le prix suivant, celui de la meilleure Strout est remis à la 1949, une bière noire aux arômes de chocolat et café qui fait référence à la grève de 1949, une période sombre pour la ville d’Asbestos. Finalement une troisième distinction, dans la catégorie de la meilleure bière blanche beige décernée à l’Or Blanc, rappelant ce minéral qui fût à la base de l’économie de la région pendant plus de cent ans, cette bière aux agrumes, coriandre et malt est parfaite pour se rafraichir en cette fin de saison estivale.

C’est à la grande fierté des propriétaires de la microbrasserie que parmi les quatre bières envoyées pour les représenter au concours, trois ont réussi à se démarquer au niveau canadien. Elles vont ensuite représenter le pays contre les meilleures bières du monde lors la division mondiale du World Beer Award.

Après quatre ans d’existence, le Moulin7 souhaite toujours se renouveler. Grâce à la récente acquisition d’un nouveau fermenteur qui va permettre d’augmenter leur production de 30% et d’essayer de nouvelles créations et projets.