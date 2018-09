Gala reconnaissance pour la Chambre de Commerce des Sources

Asbestos - La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources organise un gala reconnaissance pour souligner le travail acharné des entreprises, travailleurs autonomes, entrepreneurs et organismes de la MRC des Sources.

La cérémonie aura lieu le vendredi 16 novembre prochain et aura pour thème « Le vent dans les voiles ». C’est l’occasion parfaite pour les entreprises et organismes de démontrer leurs réussites et leurs réalisations dont ils sont le plus fiers.

Le Gala reconnaissance de la CCES, se tiendra le vendredi 16 novembre 2018 au Centre O3 à Asbestos.

Catégories

Innovation

Vise à reconnaître l’entreprise s’étant démarquée par le développement et la mise en place de procédures, de produits ou de politiques innovatrices dans son secteur et qui a eu un impact majeur pour l’entreprise.

Développement durable

Vise à reconnaître l’entreprise qui s’est démarquée en posant des actions visant à contribuer au bien-être des employés et de la société en général tout en diminuant les impacts négatifs sur l’environnement. L’entreprise doit avoir obtenu des résultats significatifs.

Jeune entreprise

Vise à reconnaître les jeunes entreprises en affaires depuis moins de 18 mois (1er janvier 2017) qui se sont distinguées par la qualité de leurs produits et services, par leur progression, par leur stratégie de visibilité (réseaux sociaux, site web, boutique en ligne) ainsi que par leur capacité à innover.

Rayonnement

Vise à reconnaître une entreprise s’étant démarquée à l’extérieur de la MRC des Sources. L’entreprise candidate, par ses effets, par ses emplois, ses investissements, ses projets, sa visibilité, etc., a un rayonnement significatif.

Pionnier

Vise à reconnaître une entreprise en affaires depuis plus de 20 ans. L’entreprise candidate doit se démarquer par son innovation et sa vision.

On peut s’inscrire en ligne jusqu’au 1er octobre. Pour ce faire on va sur le https://ccedessources.com/gala2018