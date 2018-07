Un gala pour les entrepreneurs et organismes de la région des Sources

Asbestos (RL/GCA) – Lors de son assemblée générale annuelle, le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources, a décidé de réinstituer la formule d’un grand gala annuel de reconnaissance pour ses bâtisseurs, ainsi que pour les organismes communautaires du milieu.

Après plusieurs années d’absence pour un tel événement d’envergure dans la MRC, la Chambre de commerce a réinstauré cette soirée mérite et reconnaissance, afin de souligner le travail remarquable et exceptionnel des entreprises, travailleurs autonomes, entrepreneurs et organismes provenant des différentes communautés de la région. Afin de pouvoir en arriver à pouvoir présenter un gala à la hauteur des reconnaissances, la Chambre de commerce a conclu un partenariat avec la Caisse Desjardins des Sources et Alliance Magnésium.

Les entreprises et organismes peuvent dès à présent soumettre leur candidature dans une ou plusieurs catégories, afin de présenter leurs réalisations dont ils sont le plus fiers. Les cinq catégories sont les suivantes: Innovation, développement durable, jeune entreprise, rayonnement et pionnier.

Les partenaires majeurs de l’événement, soit la Caisse Desjardins des Sources et Alliance Magnésium, remettront chacun un prix spécial. «Par le prix Personnalité-Coup de cœur Desjardins, nous désirons souligner l’apport d’une personne de la MRC des Sources qui a su se démarquer dans la communauté, entre autres, par son leadership, ses qualités de rassembleur, et sa passion pour sa région», de préciser MmeGeneviève Roy, directrice générale de la Caisse des Sources.

«Alliance Magnésium de son côté, salueront le courage, la détermination et le succès des entreprises de la région. Au-delà du concours, il est important de reconnaître le travail des entrepreneurs et de leurs employés, et de parler du rayonnement qu’ils projettent sur l’ensemble de la communauté», a tenu à mentionner M.Pierre Saint-Aubin, Vice-président Affaires Corporatives d’Alliance Magnésium.

Le Gala reconnaissance sous le thème «Le vent dans les voiles» se tiendra le vendredi 16 novembre au Centre O3 à Asbestos. Les billets pour la soirée seront en vente après le dévoilement des finalistes, le 10 octobre prochain. Les entreprises ont jusqu’au 1er octobre 2018 pour poser leur candidature en ligne, à l’adresse: ccedessources.com/gala2018