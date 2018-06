Val-Saint-François : Soutien aux projets structurants

Windsor – La MRC du Val-Saint-François lance un appel à projets dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Par le déploiement de ce fonds, les élus de la MRC reconnaissent l’importance de soutenir des initiatives contribuant au développement du milieu.

Plusieurs types de projets peuvent être financés. En voici quelques exemples: projet de parc-école, modernisation des pratiques et infrastructures de marchés publics, projets culturels et patrimoniaux, etc.

Pour connaître la liste complète des projets financés en 2017, consultez le communiqué de presse diffusé par la MRC au: www.val-saint-francois.qc.ca/fr/communiques. Le programme est destiné aux organismes à but non lucratif, ainsi qu’à la plupart des coopératives. Les promoteurs sont invités à présenter une demande de financement d’ici le 10 août 2018.

Pour de plus amples détails sur les critères de sélection ou pour déposer une demande, la Politique de soutien aux projets structurants et le formulaire de qualification sont disponibles au val-saint-francois.qc.ca. Pour toute autre question, communiquez avec MmeMélanie Chartré à mchartre@val-saint-francois.com ou au 819 845-3769, poste212.