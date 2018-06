Le gaz naturel, le premier jour de l’été à Windsor

Windsor (RC) – Réunis à l’hôtel de Ville de Windsor le 21 juin, les élus municipaux de Windsor et des régions du Val-Saint-François, les gens d’affaires ainsi que le conseil d’administration du Comité de développement économique de la Ville de Windsor étaient présents pour une annonce de taille, soit celle d’un montant de 2,6 millions $ à Énergie s.e.c. pour l’extension du réseau de distribution de gaz naturel dans le Parc d’affaires de la 55.

Au nom du ministre Pierre Moreau et de son homologue Luc Fortin qui était sur place, c’est la députée du comté de Richmond, Karine Vallières, qui a dévoilé l’usage du gaz naturel au niveau des phases1 et 2 du Parc d’affaires de la 55, ce qui permet à une douzaine de clients potentiels d’avoir accès au gaz naturel et du même coup d’assurer une empreinte écologique.

En fait, le gaz naturel est une source d’énergie fossile moins émettrice de gaz à effet de serre que les autres sources habituellement utilisées comme le propane, le mazout léger, le mazout lourd ou les huiles usées. Un meilleur accès au gaz naturel permettra aux entreprises d’investir pour améliorer leur efficacité énergétique tout en réduisant leur empreinte carbone.

Pour la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, et ses collègues du conseil de ville, c’est un «très beau cadeau» qui coïncide au premier jour de l’été. C’est aussi l’occasion de souligner l’apport du directeur général de la Ville, Carlo Fleury qui, avec la mairesse, a coordonné les nombreuses étapes auprès du gouvernement, nécessitant des déplacements vers Québec. Quant au président du Parc d’affaires de la 55, Yvon Paquin, le nouveau réseau de distribution maintenant disponible profite des trois dernières années à travers des étapes nécessaires, et aussi de la persévérance de la Ville.

Par ailleurs, le point de presse a été l’occasion de souligner l’apport de la députée Karine Vallières qui mettra bientôt fin à ses fonctions à l’approche des prochaines élections à l’automne prochain. MmeBureau et M.Fortin ont chacun retenu les six années durant lesquelles la députée a chapeauté nombre de dossiers liés au comté de Richmond et à ceux du gouvernement. D’ailleurs, MmeVallières livrait en date du 20 juin le bilan de ses réalisations via son site internet. Le jour suivant, cette fois à l’hôtel de Ville de Windsor, les personnes présentes l’ont chaudement applaudi à la fois pour l’énergie de six années et d’un dossier prêt à Énergir.