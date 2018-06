Forum sur les activités minières dans la MRC des Sources

Asbestos (YL/GCA) - Dans le cadre de sa tournée de consultation sur les territoires incompatibles avec l’activité minière, un forum public a eu lieu samedi dernier, afin de permettre à la population de participer à la réflexion sur des recommandations à présenter à la MRC des Sources. Lors de cette rencontre, des experts invités sont intervenus sur trois thématiques reliées aux activités à caractère minier. Cette formule a également permis aux participants présents de suggérer une trentaine d’idées concrètes, qui seront analysées par un comité de neuf citoyens, chargé de soumettre des recommandations à la MRC.

Les thèmes discutés comprennent notamment l’identification de territoires et d’activités sensibles aux activités à caractère minier, les stratégies pour favoriser l’intégration harmonieuse et durable de nouveaux projets dans la MRC et les structures de gouvernance locales à mettre en place pour encadrer les activités à caractère minier, incluant le développement des haldes de l’ancienne mine Jeffrey.

Cette formule de consultation citoyenne a été encadrée par le Groupe de recherche appliquée sur les processus participatifs et collaboratifs (GRAPPC). Sa directrice MmeAriane Lafortune, se dit satisfaite, et souligne que la participation active de tous a permis de soulever les principaux enjeux et de faire émerger des recommandations innovantes pour l’avenir du territoire. «C’est une réflexion collective qui se clôt sur des résultats concrets», exprime-t-elle.

Le forum de samedi dernier était la dernière étape dans la démarche de consultation citoyenne sur le territoire. Ainsi les membres du comité de citoyens formuleront aujourd’hui les recommandations qui seront transmises publiquement lors d’une conférence de presse le mercredi 13 juin, à 11h, à la salle Madeleine-Lamoureux de la MRC des Sources, rue Chassée à Asbestos.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la refonte du schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC des Sources où il est maintenant possible de désigner des territoires comme étant incompatibles avec l’activité minière. Rappelons que la MRC des Sources s’est associée aux chercheurs du Cégep Édouard-Montpetit (GRAPPC) et du Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CERSÉ) qui accompagnent depuis le mois de mars un comité de citoyens sur la question.