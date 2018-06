Le Val-Saint-François en mode séduction pour attirer de jeunes entrepreneurs

Windsor – Du 25 au 27 mai dernier, Place aux jeunes en région organisait son tout premier séjour exploratoire à thématique entrepreneuriale provenant de la MRC du Val-Saint-François. Les neuf jeunes entrepreneurs de Laval, Montréal, Québec, Saint-Eustache et Sherbrooke ont répondu à l’appel. Tous motivés à se lancer en affaires, les participants ont découvert le potentiel entrepreneurial lors de leur visite de trois jours.

Durant ce séjour, ils ont pu s’inspirer de plusieurs entrepreneurs: Dominic Pearson de Bull’s Head, Stéphanie Delorme du Studio Yoga Libella, Gaston Michaud de La Brunante et du Marché Locavore, Danaé Tessier du Marchand Général Chez Duff, les responsables du Musée de l’Ingéniosité J. Armand-Bombardier et Donald Dubuc, animateur, conteur et calleur.

En plus des visites de plusieurs municipalités et d’un 5 à 7 réseautages avec quelques maires du Val-Saint-François, les participants ont aussi eu l’occasion de rencontrer plusieurs intervenants socioéconomiques du milieu lors d’une foire des ressources en entrepreneuriat et financement.

Riche en rencontres, ce séjour exploratoire a permis aux participants de voir comment concrétiser leur projet d’affaires dans le Val qui regroupe les trois principales villes de Richmond, Valcourt et Windsor. «On se sent encadré et écouté. C’est sécurisant de constater l’expérience du milieu et l’esprit entrepreneurial de la région», affirmait un des participants, Xavier.

Pour sa part, le directeur par intérim de Développement Val-Saint-François, Richard Khouzam énonce pour sa part qu’il faut stimuler intelligemment la culture entrepreneuriale en plaçant notre confiance en cette relève qui, par son ingéniosité et son ardeur, produira des changements dans nos paradigmes sociaux.

«C’est encourageant et motivant de constater un tel engouement pour la région de la part de ces jeunes entrepreneurs. Nous sommes prêts à les recevoir dès maintenant», affirme le préfet de la MRC Luc Cayer.

Place aux jeunes en région Val-Saint-François, dont le partenaire promoteur est la MRC du Val-Saint-François, compte parmi ses partenaires financiers la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, Services Québec, la députée de Richmond Karine Vallières, le député de Richmond-Arthabaska Alain Rayes. Richmond-Arthabaska, le Secrétariat à la jeunesse et le Mouvement des caisses Desjardins.

Des services à consulter

Les personnes possédant un diplôme postsecondaire et âgées de 18 à 35 ans, nouvellement arrivées dans la région ou demeurant à l’extérieur de celle-ci et intéressées à s’y installer, peuvent profiter dès maintenant des services de Place aux jeunes en région Val-Saint-François. Il suffit de communiquer avec l’agente de migration, Catherine Beaucage, au 819 845-3769, poste228, ou à paj@val-saint-francois.com.