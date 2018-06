Une foire commerciale appréciée des visiteurs

Asbestos (GCA) – C’était la deuxième édition de la Foire commerciale améliorée, bonifiée, et organisée par la Chambre de commerce des Sources. Tout comme la première édition en 2017, encore une fois cette année l’activité a été couronnée d’un franc succès sur toute la ligne, de mentionner Mme Isabelle Lodge, présidente de la Chambre. Comme l’an dernier également, on a tenu sensiblement les mêmes heures pour l’ouverture du récent Salon commercial, et on a enregistré quelque 1500 visiteurs durant les deux jours.

Selon Mme Dostie de la Chambre de commerce, les visiteurs ainsi que les commerçants présents tout au long du salon, ont été passablement nombreux à faire part de commentaires et observations diverses dans une boite de suggestions mise à la disposition du public, afin de vouloir aider à trouver de nouvelles idées pour la prochaine. Ainsi l’ensemble des commentaires était fort élogieux envers les organisateurs, dont M. Éric Brown, qui était le principal instigateur de l’édition de cette année, qui a accompli un travail remarquable.

Les nouveaux exposants qui participaient pour une toute première fois, et ils étaient nombreux selon Mme Dostie, ont vraiment apprécié la « vitrine » qui était ainsi offerte, et les échanges de toutes sortes, qu’ils ont pu avoir avec des citoyens au long du week-end. Plusieurs visiteurs ont même été fort surpris de ce qu’ils ont pu trouver sur place. Comme quoi il est possible que la région des Sources puisse regorger de services divers et marchandise dont on ignorait la présence sur place.