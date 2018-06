Prêt de 150 000 $ accordé à l’entreprise Palco

Danville – Le gouvernement du Québec octroie une contribution remboursable de 150000$ à l’entreprise Palco, un fabricant et récupérateur de palettes en bois, pour soutenir la réalisation de son projet, lequel est évalué à 300000$ et vise l’acquisition d’un équipement d’éboutage en vue d’augmenter sa capacité de production et d’améliorer son efficacité. L’aide financière provient du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources.

Faits saillants

Fondée en 1994, Palco se spécialise dans la fabrication sur mesure de produits de manutention en bois, comme les palettes neuves et usagées, les boîtes ainsi que les composants en bois. L’entreprise débite et assemble ses produits en utilisant du bois franc et du bois mou de différentes qualités, traités ou non pour l’exportation.

Le Fonds de diversification économique de la MRC des Sources est un outil de développement économique mis sur pied exclusivement pour répondre aux besoins de la MRC. Il permet entre autres de soutenir et de favoriser le démarrage de nouvelles entreprises, d’assurer la croissance d’entreprises existantes et d’appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.