Résultats financiers de 2017 de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François

Windsor – Au terme de son exercice 2017, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François affiche un actif total de près de 777M$, en hausse de 4,6 % par rapport à 2016. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 5,5M$ et son volume d’affaires s’établit à 1,55G$. Réunis à l’assemblée générale annuelle du 23 avril, les membres ont pu ainsi constater la performance de leur caisse.

Cette solide performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. En 2017, elle a retourné 1,38M$ à ses membres et à la collectivité, sous forme de commandites et de dons, par son Fonds d’aide au développement du milieu et au moyen de ristournes.

« Nous procèderons, en 2018, au versement de ristournes totalisant 1,4M$ et au dépôt de 200000 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. Ce dernier est une forme de ristourne collective nous permettant d’appuyer des projets porteurs dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos membres et clients que Desjardins est en mesure d’enrichir la vie des personnes et des communautés », a mentionné le directeur général, Joé Robert.

Avec un actif global de près de 777M$, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François contribue au développement économique et social de ses quelque 21 940 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception.