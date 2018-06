La Foire commerciale de la MRC des Sources revient en force

Asbestos (GCA) – Pour une deuxième année consécutive, la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources présentera la Foire commerciale régionale. Fort de sa première expérience l’an dernier, après de nombreuses années d’absence, cette vitrine tant commerciale, qu’industrielle et éducative, présentera une exposition renouvelée encore cette année.

La présidente de la chambre de commerce régionale, MmeIsabelle Lodge, nous mentionnait que les membres de son conseil d’administration n’avaient jamais vécu de leur côté, une foire commerciale avant l’an dernier.

Ce qui est bon en soi selon MmeLodge, car on a pu monter la première foire en 2017, selon nos couleurs à nous, et notre vision actuelle pour un tel événement. Ayant attiré quelque 1500 visiteurs l’an dernier, la Foire commerciale est de retour, fort d’une première expérience positive, qui a amené le comité organisateur à peaufiner et améliorer les choses pour la présentation de l’édition2018.

Ainsi l’an passé 36 kiosques ou emplacements ont été loué à des commerçants qui provenaient des quatre coins de la MRC des Sources. Cette année l’Expo-foire, connait un engouement et une croissance remarquable, en plus d’afficher une plus grande diversité au niveau des 50 «vitrines différentes», qui seront présentés et proposés au grand public.

Rappelons que la Foire commerciale se déroulera ce week-end à l’Aréna Connie-Dion d’Asbestos, soit vendredi le 11 mai de 16h à 21h, et le lendemain samedi le 12 mai de 10h à 17h, et que l’entrée est gratuite pour tous.