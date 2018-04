Une autre opportunité pour Bull’s Head

Richmond – À proximité de l’entrée principale du Centre sportif P.E-Lefebvre, les Breuvages Bull’s Head de la famille Pearson étaient bien en vu lors du tailgate qui précédait la partie de hockey entre les équipes des Anciens Professionnels et des Old Timer au profit de la Fondation Justin-Lefebvre. Lors de cet évènement qui se tenait le 17 mars dernier, les Pearson et amies ont profité d’une bonne occasion pour mousser le Bull’s Head et offrir aux adultes un petit remontant jusqu’à la fin du tailgate. Dans l’ordre habituel: Dominic, Gabrielle, Emma Pearson ainsi que Isabelle Robin et Lysa Hamel.