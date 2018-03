Desjardins investi pour des projets dans la MRC des Sources

Sherbrooke (MD/GCA) – Un million sera distribué au cours des prochains mois, pour aider au développement et à la mise en place de projets prometteurs en Estrie. C’est ce qu’ont annoncé Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, et Nadine Groulx, présidente du conseil régional de l’Estrie.

Les sommes proviendront d’un fonds de 100M$, créé en 2016 par Desjardins afin de soutenir des initiatives et des projets en lien avec l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes.

«L’annonce de plus de 1M$ n’est qu’un début, car c’est la somme remise lors du 1er appel de projets. Un 2e appel de projets a eu lieu au cours des dernières semaines et d’autres sommes sont encore disponibles pour la région de l’Estrie, a précisé Nadine Groulx, présidente du conseil régional de l’Estrie.

Ainsi 300000$ iront à “ÉcoMat.ca”, un centre de développement des éco matériaux canadiens.

Le projet permettra à la MRC des Sources de se positionner et d’asseoir sa compétence au niveau de la filière québécoise des éco matériaux, par la présence d’un centre universitaire sur son territoire. Localisé à Asbestos, ÉcoMat.ca agira en interaction avec le Centre d’innovation minière de la MRC des Sources, le Centre de formation professionnelle et technique, ainsi que le Centre d’entrepreneuriat.

95000$ a été réservé pour le Verger expérimental de petits fruits émergents et noix à Saint-Camille de la Coopérative de Solidarité Cultur’Innov

Le projet consiste à offrir un soutien aux propriétaires fonciers dans une démarche de diversification et de développement du potentiel horticole de leur terrain. On veut rendre accessibles des services-conseils, regrouper l’expertise issue des différentes expériences, favoriser le transfert et l’appropriation d’expertise par les membres de la coopérative, entre autres choses.