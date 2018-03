Val-Saint-François – Aussi enrichissante que la première édition du colloque Performance PME, la deuxième saura certainement être d’un grand intérêt pour toutes les entreprises du Val-Saint-François. La série de colloques Performance PME est issue d’une initiative de la Table de la Main-d’œuvre du Val-Saint-François. Elle propose son deuxième volet qui aura lieu le 23 mars prochain au Musée de l’ingéniosité J.-Armand-Bombardier de Valcourt.

Qu’une entreprise doive faire face au phénomène de la rareté de la main-d’œuvre ou non, les enjeux des ressources humaines sont d’une importance capitale pour chacune d’elles. La compétitivité internationale, les bouleversements technologiques et organisationnels, le vieillissement et la diversification de la main-d’œuvre sont au nombre des facteurs qui transforment le monde du travail. Cette année, Performance PME propose des pistes, des solutions et des témoignages d’entreprises qui ont su relever les défis en gestion des ressources humaines.

Diversité, attraction, mobilisation et rétention

Le colloque du 23 mars sera dirigé par Marc Éthier, conférencier, auteur et coach professionnel qui entretiendra les participants sur le thème «Les ressources humaines, un enjeu capital» afin de mieux faire face à cette problématique. Il traitera, entre autres, des défis de la gestion des ressources humaines, tels que la diversité, l’attraction, la mobilisation et la rétention de la main-d’œuvre au sein des entreprises. Par la suite, il animera un panel de discussion composé de représentants de diverses entreprises du Val-Saint-François qui ont dû affronter et relever ces mêmes défis. Le tout se clôturera avec un dîner de réseautage.

Rappelons que la première édition de Performance PME avait eu lieu le 18 novembre 2016 à l’école secondaire du Tournesol à Windsor.

Une invitation est lancée à tous les dirigeants d’entreprises, ainsi que leurs responsables de la production ou des ressources humaines, afin de solliciter votre participation en grand nombre. Pour information: ccirv@valcourtregion.com.