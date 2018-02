Martin Lecours assure la continuité de la famille Bilodeau, père et fils

Windsor (RC) – C’est en date du 1er septembre 2017 que Martin Lecours a pris le relais du commerce NAPA Pièces d’auto situé sur la rue Principale Nord à Windsor. Il était auparavant à Drummonville à cette même enseigne à titre de propriétaire, de 2008 à 2017. Ce changement permet ainsi d’assurer la présence du commerce de pièces d’autos de la famille Bilodeau.

C’est en 1926 que Charles E. Préfontaine a fondé UAP (United Auto Parts), qui progresse encore depuis cette première année. À Windsor, c’est à l’enseigne de UAP que Robert Bilodeau a débuté en 1975 à titre de gérant. Durant cette même année, il acquiert la franchise pour ainsi devenir propriétaire. Assurant la continuité de son commerce, M. Bilodeau a été présent au sein de la ville de Windsor, entre autres à la Chambre de commerce, au club des Lions et autres organismes.

En 1989, son fils Sylvain prend la relève de son père toujours à la même adresse, mais cette fois à l’affiche de NAPA Pièces d’auto. Les affaires vont bien et en 2015, M. Bilodeau investit pour rénover complètement la façade du bâtiment, ce qui a incité la Ville de Windsor à offrir une subvention appréciable dans le cadre de la revitalisation des façades.

Quant à Martin Lecours, il a été à l’emploi de UAP Inc. au poste de gérant de territoire pour le centre de distribution de Montréal, puis responsable des régions de Rive-Sud et de l’Estrie pour ensuite être propriétaire de la franchise NAPA à Drummonville. Natif de Sorel, il a débuté à l’âge des pièces d’auto. « Comme d’autres collègues, c’est pas la mécanique ou la vente qui m’intéressent mais le domaine des pièces. Même si la clientèle est présente au comptoir, c’est l’Internet qui est de plus en vigueur au niveau de l’achalandage, des marques leaders, des supports d’inventaire et de la publicité », précise M. Lecours.

Heureux de poursuivre le travail de la famille Bilodeau, le nouveau propriétaire peut compter sur la présence de Sylvain Bilodeau à titre de consultant. À eux s’ajoutent Linda Fortin, Éric Raymond, Mélanie Vigneux et un étudiant à temps partiel.