Un nouveau restaurant de retour au Complexe Windsor

Windsor (RC) – Suite à la fermeture soudaine en début de janvier du restaurant Eggs-Œufs situé au Complexe Windsor, l’un des propriétaires de la Société immobilière Le Château (SILC), Raphaël Francoeur, a rapidement été à la recherche d’un établissement offrant des déjeuners et dîner, mais avant tout une nouvelle bannière cette fois solide. C’est du côté de Sherbrooke que le promoteur a trouvé ce qu’il cherchait auprès de Marie-Ève Allen et Bruno Gagnon, propriétaires du COCOdélice. Maintenant un deuxième restaurant, cette fois à Windsor. «Notre objectif était de trouver un entrepreneur d’expérience dans la restauration, surtout en considérant la situation géographique et l’emplacement des 4000pi ca avantageux. Il passe au centre-ville de Windsor plus de 12000 véhicules par jour; si on offre un produit de qualité, le succès est assuré. Après quelques rencontres, nous en sommes venus à une entente. En cette avant-midi du jeudi 8 février, on peut donc annoncer l’arrivée du COCOdélice au Complexe Windsor. L’expérience et l’expertise sont là! La qualité du produit et la qualité du service sera donc au rendez-vous» prévoit M.Francoeur et ses associés.

L’ouverture du restaurant est prévue pour le 19 février, dès 6h du matin. Il sera ouvert pour les déjeuners et les diners de 6h à 15h du lundi au vendredi, et de 7h à 15h les samedi et dimanche. «Ma conjointe et moi sommes heureux d’annoncer l’ouverture de notre COCOdélice. Les menus seront à la hauteur des attentes, nous apporterons des améliorations et des ajustements sur une base constante comme nous le faisons dans notre autre établissement. C’est la seule façon de traverser le temps», considère M.Gagnon qui partage 35 ans d’expérience dans la restauration avec MmeAllen.

Blanc, rosé, rouge

Au terme des rencontres avec Raphaël Francoeur, ce dernier a adhéré au projet des restaurateurs d’adopter la formule «apportez votre vin». Elle s’ajoutera en soirée à un menu de brochettes à la carte, du mercredi au samedi.

Apéro en bref

La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a félicité les propriétaires du Coco délice, Marie-Ève Allen et Bruno Gagnon ainsi que Raphaël Francoeur pour les efforts des dernières semaines et la nouvelle continuité d’un établissement stratégique. Le président et la vice-présidente no.2 de la Chambre de commerce de la région de Windsor, Serge Ranger et Kim Leblanc, ont aussi apprécié les offerts

Les intervenants ont apprécié la présence du maire de Saint-Claude, Hervé Provencher, qui était au point de presse afin de saluer l’effort des restaurateurs ainsi que de rappeler un voisinage «de bon aloi» entre les deux municipalités.