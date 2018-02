Québec donne un appui financier à des entreprises de la MRC des Sources

Asbestos - Le gouvernement du Québec vient d’accorder une aide financière de 59 962$, aux entreprises Le Versant Rouge, Les Produits Groll, et Beauchemin Industriel, dans le but de pouvoir concrétiser la réalisation de projets qui représente des investissements nécessaires de l’ordre de 152 224$.

C’est la députée de Richmond, Karine Vallières, qui a procédé à l’annonce au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, M.Stéphane Billette. L’aide provient du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources.

Le Versant Rouge est une entreprise agroalimentaire proposant une variété de produits biologiques à base de fruits, dont des gelées, des confitures et des jus. Cette dernière entend développer son marché vers l’Ontario ainsi que dans les provinces maritimes. Le ministère lui a donc accordé une somme de 27 625$ sur les 76 250$ nécessaire à la réalisation du projet global.

De son côté les Produits Groll qui fabriquent à la main des pantoufles et des bottillons pour adultes et pour enfants, à partir de laine de mouton et de cuirs fins, a besoin d’un coup de pouce afin de développer davantage son marché, et d’optimiser son site Web. Le ministère vient de lui accorder 16 587$, sur les 37 974$ qui lui sont nécessaires.

Beauchemin Industriel de son côté, se spécialise dans la fabrication de pièces industrielles sur mesure en offrant des services de transformation de feuilles métalliques et de mécano soudure. Une fois de plus, cette industrie a besoin d’accroitre son marché et par le fait même, d’optimiser ses opérations. Pour l’aider, le ministère vient de lui accorder un montant de 15 750$, sur les 38 000$ qui lui seront pleinement nécessaires pour se faire.