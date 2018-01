François Gauthier débute 2018 à titre de propriétaire franchisé du Provigo

Windsor (RC) – L’enseigne Provigo à Windsor a depuis peu un nouveau propriétaire franchisé, François Gauthier, qui a réussi à atteindre son objectif au fil d’un bon bagage qui lui a permis d’aiguiser sa passion pour le domaine de l’alimentation et, par la même occasion, de côtoyer la clientèle.

Un peu plus d’un an, Michel Hamel donnait en date du 1er janvier 2017 les clés à Josée Bernier, qui avait quitté la région de Québec pour enfin obtenir une franchise disponible à Windsor. Six mois plus tard, Mme Bernier était de retour dans sa région d’origine suite à l’opportunité d’une nouvelle franchise. Du côté de Windsor, le gérant Pierre Hamel a pris l’intérim jusqu’à l’arrivée du nouveau propriétaire qui, après une période de rodage, a débuté son défi vers la fin de l’automne.

François Gauthier a une feuille de route qui l’a conduit à faire un choix dans le domaine de l’épicerie et de l’alimentation. Né à Amos en Abitibi où il a demeuré durant 17 ans, il a choisi le métier de mécanicien industriel. En tenant compte des opportunités, l’Estrie s’est avérée intéressante et il a travaillé entre autres chez Bombardier et Waterville TG. Auparavant, il avait été emballeur aux caisses pour augmenter son pécule. « C’est la première fois que je travaillais dans un marché d’alimentation et je me suis aussitôt senti à l’aise avec la clientèle, en plus d’apprécier l’environnement et de côtoyer les collègues. J’ai continué à d’autres occasions et je me suis finalement dirigé vers l’alimentation sans hésiter. »

D’assistant jusqu’à directeur en passant par la gérance, M. Gauthier a gravi les échelons à Sherbrooke, Magog et East-Angus sous les bannières de Provigo, Maxi, Presto Provigo et Loblaws. Maintenant à Windsor, le nouveau propriétaire choisi d’injecter 250 000 $ pour des équipements et des espaces accrus pour le vrac, les légumes et les fruits. À compter du 25 mars prochain, Provigo offrira le Clic et Go pour les livraisons de commandes à domicile. De plus, le programme PC Optimum et Pharmaprix Optimum devraient bientôt fusionner.

Maximiser l’espace et la clientèle

Bien au fait des acquis économiques et résidentiels de la région de Windsor, le nouveau franchisé constate que le bâtiment et le terrain sont adéquats, d’autant que l’environnement regroupe plusieurs avantages dont les portions domiciliaires et récréatives, la Régie d’incendie, le garage municipal, l’école secondaire et des commerces. « Pour l’année qui débute, mon but est de maximiser l’espace intérieur et d’augmenter la gamme des produits pour la clientèle. »

Âgé de 39 ans et père de deux filles qu’il partage avec les enfants de sa conjointe, François Gauthier garde la forme en pratiquant le ski, le basquet et le volleyball. Au niveau du travail, il peut compter sur son gérant Michael Lefebvre et une équipe de 65 employés permanents et partiels. Au sommet de sa passion, le résidant du secteur Saint-Élie à Sherbrooke compte s’établir à Windsor avec sa famille vers la fin de 2018.