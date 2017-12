Savoura offre des fraises du Québec cultivées à Danville

Mirabel (AQ) – Le président des Serres Sagami, M.Stéphane Roy, vient d’annoncer le lancement des premières fraises Savoura sur le marché québécois. Les fraises seront cultivées aux installations de Danville, jusqu’à ce que certaines installations de Savoura à travers la province, soient adaptées à ce nouveau type de culture. Ainsi Savoura, espère répondre à une demande sans cesse croissante pour ce fruit en particulier.

En procédant maintenant, Savoura devancerait la commercialisation des fraises, qui était prévue pour le milieu de l’année2018. La disponibilité de la production de fraises au complexe de Danville permettra à Savoura d’approvisionner un certain nombre de magasins d’alimentation et d’annoncer son plan de diversification de la production au Québec. Avec la culture de fraises, Savoura continue de développer ses productions en serres au Québec de façon à augmenter l’offre de fruits et légumes provenant jusqu’à maintenant, de l’extérieur du Québec, notamment en matière de culture biologique.

Pour Stéphane Roy, président de la corporation d’affaires Sagami, il se dit très heureux que cette nouvelle action concrète puisse stimuler le développement économique du Québec, tout en contribuant à atteindre les objectifs d’autonomie agroalimentaire du Gouvernement du Québec discutés lors du récent Sommet sur l’Alimentation.