Chambre de commerce : des postes à combler et la poursuite des objectifs

Windsor (RC) – La Chambre de commerce régionale de Windsor (CCRW) a été active durant l’année qui s’achève, surtout au niveau de la représentation et des activités auprès de ses membres et des gens d’affaires. À l’arrivée de la période des fêtes, l’achat local demeure un incontournable pour l’organisme d’affaires et les 32 commerces participants, en collaboration avec le journal Actualités-L’Étincelle et l’appui de l’usine Domtar.

Au terme d’un mandat habituellement de deux ans à la présidence du CCRW, Serge Ranger a accepté de poursuivre pour une autre année. Cette décision vise à maintenir les acquis, dont la coordination de l’organisme qui permet aux membres de faciliter leur présence au conseil d’administration et à diverses activités et initiative.

«Depuis les neuf derniers mois, nous avons perdu notre coordonnatrice, Dominique Samson-Desrochers, qui profite de l’achalandage croissant de son commerce, Le Général, rue Principale. Cela nous force de nouveau à saisir une opportunité pour ce poste qui n’a pas toujours été disponible au fil des ans puisqu’il requiert une subvention. Pour l’instant, nous partageons notre temps afin d’assurer la visibilité de notre Chambre», précise M.Ranger, qui poursuit pour sa part la direction générale du Club de Placement présent à Asbestos et Windsor.

2017-2018

Pour 2017, l’assemblée générale annuelle s’est tenue au début de novembre. Parmi les volets d’activités, les bons d’achat remis aux commerçants ont pour but d’encourager l’économie locale auprès de la clientèle et des appuis propices au territoire de la Chambre de commerce qui regroupe Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Val-Joli et Windsor.

Au terme de l’AGA, le conseil d’administration regroupe le président Serge Ranger (Club de Placement), le vice-présidentno.1 Philippe Marin (Groupe HBG), la vice-présidente no.2 Kim Leblanc (Logica Intelligence), la trésorière Annie Jolin (Image Satellite RJ) et les directeurs Ishan Adelyar (Restaurant Le Moulin) et Gaston Jr. Leblanc (Leblanc et Viens, notaires et conseillers juridiques). Trois postes sont à combler.

Pour la prochaine année, Serge Ranger et son équipe tiennent à développer des liens avec le secteur agricole qui regroupe le territoire de la Chambre de commerce régionale. S’ajoute également la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton qui profite au fil des ans d’un accroissement au niveau des secteurs commercial et industriel, ce qui incite à développer des ouvertures et perspectives. À ces objectifs s’ajoutent les acquis, dont la période des fêtes privilégiant l’achat local et la préparation du Guide téléphonique2018-2019.