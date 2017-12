La plateforme élévatrice : un appareil efficace pour vos travaux en hauteur

Le concept de l’ascenseur se retrouve partout : hôpitaux, gratte-ciels, universités, etc. Il s’agit d’une forme d’élévation commune, connue de tout un chacun et utilisée quotidiennement par la plupart des gens. Parallèlement, il existe une utilisation complètement différente de l’ascenseur qui concerne plus spécifiquement le milieu industriel. Pour plusieurs travailleurs, notamment en construction, les ascenseurs sont de plus en plus sollicités sous forme de plateformes élévatrices. Ces dernières servent à soulever de lourdes charges ou à atteindre des endroits inaccessibles en hauteur. Par contre, en raison des poids élevés qu’ils soulèvent, ces appareils sont conçus bien différemment d’un ascenseur à cordes standard.



Dans le domaine de l’équipement industriel, les appareils de levage hydrauliques sont utilisés pour le support et le déplacement d’objets lourds ou de grande taille, en plus de fournir un environnement sécuritaire et ergonomique aux travailleurs. Les plateformes élévatrices sont principalement utilisées pour le chargement et le positionnement d’objets de travail, mais aussi pour le transport des travailleurs.



Les conditions de travail sécuritaires et optimales que ce type d’appareil procure constituent le principal avantage de son utilisation en milieu industriel. Les plateformes élévatrices aident à réduire, voire éliminer la grande quantité de blessures que peuvent subir les travailleurs. De telles blessures peuvent survenir lorsque la charge de travail dépasse les capacités physiques des travailleurs. En plus de permettre une meilleure posture de travail, les plateformes élévatrices servent à réduire la main-d’œuvre requise, ainsi que l’effort nécessaire à l’exécution du travail. Elles diminuent donc le taux de blessure tout en favorisant une meilleure productivité.

L’inclinaison et la capacité de réglage en hauteur des plateformes élévatrices sont des aspects importants pour le maintien d’un environnement ergonomique et sécuritaire, spécialement pour les travailleurs qui effectuent les mêmes mouvements à répétition. Les ascenseurs hydrauliques sont couramment utilisés dans les ateliers de production, les garages, les entrepôts, les chantiers de construction, etc., et peuvent être contrôlés par l’intermédiaire d’une télécommande, ou manuellement, selon la taille de l’appareil et le but des travaux effectués. La robustesse de ce type d’équipement n’est pas à prendre à la légère ; assurez-vous d’utiliser des plateformes élévatrices performantes et adaptées à vos besoins de levage.



Tous les types d’appareils élévateurs hydrauliques requièrent un entretien régulier pour assurer un fonctionnement efficace et sécuritaire. Des machines mal entretenues peuvent causer des blessures graves. Comme pour l’entretien de tout équipement industriel, il est important de prendre quelques précautions. Les fuites de fluides hydrauliques sont particulièrement dangereuses, car elles sont à très haute pression et peuvent aller jusqu’à perforer la peau. Même lorsque l’ensemble du système est arrêté, l’huile peut toujours être sous pression. Il vaut toujours mieux s’armer de prudence. La pression hydraulique ne devrait jamais franchir les niveaux recommandés. La zone de levage doit être propre et exempte de saleté, d’huile et de débris. De plus, il n’est jamais recommandé de surcharger ce type d’appareil. Seules les personnes ayant reçu une formation appropriée devraient manipuler et entretenir les plateformes élévatrices.