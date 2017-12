Alliance Magnésium achète Métallurgie Magnola d'Asbestos

Brossard l– Alliance Magnésium. (« AMI ») vient d’annoncer qu’elle a fait l’acquisition de la totalité des actions des sociétés Métallurgie Magnola, et des Mines Magnola (« Magnola »). La transaction confère maintenant à AMI, la propriété seule et entière des sites industriel et minier de Magnola.

Le site contient notamment des installations et des équipements de l’ancienne usine de production de magnésium dont une récente évaluation par une firme spécialisée indépendante donnait une estimation de la valeur à plus de $85 millions CAN. La propriété contient également un dépôt de grande valeur estimé à plus de 100 millions de tonnes de serpentines, la matière première utilisée par AMI et qui contient près de 25 % de magnésium.

« Il a fallu cinq années de travail, d’investissement et de réalisations pour atteindre cette étape cruciale et déterminante du développement d’AMI », a déclaré Dr. Joël Fournier, Chef de la direction d’AMI. « La transaction marque l’intention claire et nette de la société de jouer un rôle dominant dans la production de magnésium à l’échelle mondiale, et confirme sa position parmi les projets manufacturiers les plus importants au Canada » a-t-il ajouté.

Magnola offre donc à AMI l’infrastructure nécessaire au déploiement des activités de construction et d’opération d’une usine de production de 50 000 tonnes de magnésium d’ici 2021 et à la création de plus de 350 emplois directs.

Après avoir réalisé une usine pilote, Alliance Magnésium est en préparation technique et financière de sa phase 1 de démonstration commerciale qui nécessite des investissements de plus 100 millions $ et créera 70 emplois directs.

AMI tient à remercier tous ces partenaires financiers et gouvernementaux, dirigeants et employés pour l’atteinte de cet extraordinaire accomplissement. Elle tient également à remercier les élus et les citoyens de la MRC des Sources pour leur accueil et leur soutien dès le départ d’un projet ambitieux qui est devenu réalité.

Au sujet d’Alliance Magnésium Inc.

Alliance Magnésium est une compagnie privée canadienne engagée dans la production de magnésium métallique et d’autres minéraux de valeur à partir de la serpentine. AMI a développé une technologie et un procédé innovateurs qui lui confèrent une approche plus propre et moins coûteuse que celles actuellement utilisées dans le monde par les producteurs de magnésium. Le nouveau procédé d’AMI se veut une alternative au procédé thermal qui constitue une des plus importantes sources d’émission de CO2 au monde.