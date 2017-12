Convention collective de la Coop Metro Plus

Asbestos – Venant à échéance le 31 décembre 2017, la convention collective des employés syndiqués de Coop Metro Plus a déjà été négociée et signée.

«C’est la première fois en 78 ans que la convention est signée trois mois avant la date d’échéance. Nous avons essentiellement repris l’ancienne convention et y avons apporté plusieurs ajustements. Les employés sont importants et ils doivent être bien traités», a expliqué Jean Boisvert, directeur général la Coop Metro Plus.

Il n’a donc fallu que deux rencontres et quelques appels téléphoniques pour que les deux partis en viennent à une entente. Cette convention sera valide pour les cinq prochaines années. Et en nouveauté, un comité des relations de travail a été mis en place afin de conserver et d’améliorer la communication entre le syndicat, les employés et la direction. Une nouvelle clause assure également aux employés syndiqués que les augmentations de salaire seront d’un minimum de 1% par année et elles suivront l’indice des prix à la consommation du Canada.

«Cette convention, qui est la 3e pour moi, a été la plus plaisante. Les rencontres et les négociations ont été cordiales, polies et dans le respect, même si nous ne partagions pas toujours le même avis», a ajouté M.Boisvert.

Rappelons que la majorité des employés de la Coop Metro Plus sont syndiqués depuis une soixantaine d’années.