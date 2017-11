Démarche de diagnostic du secteur du commerce et service : c’est parti!

MRC des Sources – La MRC des Sources a officiellement entamé une démarche de diagnostic afin de cerner adéquatement les différents enjeux et défis du secteur commercial dans la région.

Le 14 novembre dernier avait lieu la première rencontre du comité consultatif spécialement constitué pour la démarche. Celui-ci est composé de huit membres issus du milieu des affaires et du commerce: France Arsenault du Club de Golf L’Excellence d’Asbestos, Isabelle Lodge de la Chambre de Commerce et d’Entrepreneuriat des Sources, Stéphane Allison de l’entreprise Mieux vivre Danville, Jean Boisvert de la Coop Métro d’Asbestos, Sébastien Guay de l’entreprise Les Gars de Bois, Jean-Pierre Fleury de Service Québec, Marc Grimard de la SADC des Sources et Alain Blanchet de la MRC des Sources.

«Une démarche comme celle du diagnostic du secteur commercial est majeure pour notre région puisqu’elle nous donnera les outils afin de mieux orienter nos interventions techniques, mais aussi nos appuis financiers pour ce type d’entreprise. Le secteur du commerce et service est en grand changement, notamment par l’arrivée de gros joueurs sur le web et la main-d’œuvre qui est de plus en plus difficile à attirer», a affirmé Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos. Le processus de diagnostic s’échelonnera sur un peu plus de quatre mois permettant le dépôt du rapport pour mars 2018. Par la suite, une autre démarche sera envisagée afin de produire un plan d’action pour répondre aux défis et enjeux identifiés lors de la première étape.