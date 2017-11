Trois entreprises de la MRC des Sources investissent plus de 375 000 $

MRC des Sources – Cocher Capella, Produits de nos bois 2007 et la Coopérative de solidarité Destination Saint-Camille reçoivent des contributions financières totalisant 85350$ afin de leur permettre de réaliser des projets dans les domaines de l’agroalimentaire et de l’agrotourisme.

L’aide gouvernementale provient du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources.

La députée de Richmond Karine Vallières et le député de Sherbrooke Luc Fortin en ont récemment fait l’annonce aujourd’hui.

Cocher Capella, fondée en 1996 et située à Danville, est une savonnerie artisanale offrant des cosmétiques fabriqués à partir de lait de chèvre, de fleurs de la ferme, de produits naturels et d’huiles essentielles. La contribution gouvernementale de 30000$ aidera l’entreprise à développer de nouveaux marchés et produits, un projet au coût de 127000$.

Produits de nos bois2007 (PNB), situés à Asbestos, se spécialise dans la transformation et la commercialisation de têtes-de-violon (crosses de fougère). L’entreprise écoule sa production chez des grossistes de fruits et légumes ainsi que dans des chaînes d’épicerie à travers le Canada et les États-Unis. Le projet de modernisation et de restauration de son usine implique l’acquisition d’une unité de refroidissement, un projet de 77000$. La contribution gouvernementale s’élève à 19250$.

Quant à la Coopérative de solidarité Destination Saint-Camille, créée en 2016, elle regroupe onze organisations qui offrent ensemble une gamme complète de services pour l’accueil de groupes, de réunions et d’événements. Son projet de nouveau concept de centre de congrès éclaté en milieu villageois à Saint-Camille s’élève à 171300$ et la contribution gouvernementale à 36100$.

«Que ce soit à Wotton, à Asbestos, à Saint-Camille ou ailleurs dans le comté, les entreprises sont au cœur du développement socioéconomique. Afin d’accaparer une part du marché tout en respectant leurs couleurs locales, les dirigeants de ces trois entreprises innovent et font preuve de créativité quant à leur offre de services et de produits. Investir dans une entreprise régionale, c’est investir dans la spécificité d’une économie diversifiée qui rejaillit sur l’ensemble des partenaires locaux. Notre gouvernement est fier d’appuyer ces dirigeants dans leur démarche de développement et de soutenir leur réussite», a conclu la députée de Richmond.