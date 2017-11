Une médaille émouvante pour François Gouin de ABS Remorques

Asbestos – C’est lors de la visite du Premier ministre Philippe Couillard, le 9 novembre dernier, que la députée de Richmond a remis la Médaille de l’Assemblée nationale à François Gouin, président d’ABS Remorques et ancien président de la Table de diversification économique de la MRC des Sources.

Depuis plus de trente ans, M.Gouin travaille sans relâche pour faire croître son entreprise et pour le développement socio-économique de la MRC des Sources. D’ailleurs, son entreprise fête ses 30 ans d’existence.

«Vous réfléchissez et agissez selon les valeurs familiales qui vous caractérisent: écoute, respect, loyauté, compréhension et confiance, le tout avec concordance et cohérence. Vous recevez cet hommage, car vous êtes un homme engagé, visionnaire et déterminé, vous vous investissez dans chacun de vos projets avec cœur et intelligence, avec innovation et souplesse. Depuis toujours, vous êtes animé de cette mission de rassembler pour créer et maintenir une région diversifiée, fertile en possibilités», a ajouté Karine Vallières.

C’est visiblement très ému que M.Gouin a reçu ce bel hommage.

«C’était une surprise pour moi, je n’étais pas au courant. La visite du Premier ministre était prévue dans le cadre du 30e anniversaire de l’entreprise. Karine nous a donné un cadeau d’une valeur inestimable: la reconnaissance que notre démarche au sujet de la diversification et de la création d’emploi donne les résultats escomptés. C’est surtout le symbole que représente cette médaille qui vient nous émouvoir autant», a-t-il conclu.