L’entrepreneuriat s’installe à l’Escale d'Asbestos

Asbestos (SM) — C’est dans le cadre du cours de Sensibilisation à l’entrepreneuriat de l’an dernier que Félix Roy, Simon Provencher, Michaël Lacharité et Gabriel Tremblay ont conçu et fabriqué un système d’appel destiné au local d’encadrement.

Pouvoir communiquer une demande d’aide sans déranger les autres élèves présents était un besoin. À partir d’une idée de Félix Roy, les élèves ont trouvé une solution et développé l’objet technique permettant d’y répondre.

«Aujourd’hui, tous les postes de travail du local sont équipés d’un bouton et d’un témoin lumineux, qui envoient un signal visuel dans le bureau de la responsable du local en cas de besoin. Chaque bouton peut également être désactivé à distance à partir du panneau de contrôle principal», a expliqué Luc Massé, enseignant à l’école de l’Escale d’Asbestos

Cette installation, qui a nécessité plusieurs dizaines d’heures de travail, fut l’occasion pour les élèves de développer des qualités en lien avec l’entrepreneuriat, comme la recherche de solutions et la collaboration, ainsi que la persévérance.

Selon Félix et Simon, la possibilité de laisser sa marque à l’école d’une manière constructive et la satisfaction de voir le résultat final est ce qu’ils retirent de plus positif de l’expérience. La capacité à coopérer avec les adultes impliqués dans le projet fait également partie des apprentissages mentionnés. L’équipe a également pu compter sur la précieuse expertise technique d’Érik Lacasse pour les questions touchant à l’électronique.