Fusion de La Coop Pré-Vert et VIVACO groupe coopératif

Tingwick — La Coop Pré-Vert et VIVACO groupe coopératif annonçaient récemment la fusion de leurs activités. En effet, le projet a été approuvé à 100% par les membres, et sera effectif à compter du 1er mars 2018.

Le réseau La Coop estime que les fusions permettront de réaliser d’importantes économies au niveau opérationnel et administratif, donner des ristournes à l’ensemble de ses membres et leur donner accès à de nouveaux services.

«Vous comprendrez donc que pour nos membres, dont l’intérêt a toujours été respecté lors de la prise de décision, il s’agit d’une très bonne nouvelle. Nous devons être proactifs afin d’accroître notre pouvoir d’achat, et ainsi, demeurer un fournisseur de choix en agriculture», affirme Jocelyn Dion, président de La Coop Pré-Vert.

Les coopératives sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à se consolider afin de former des groupes plus forts dans le but de maximiser leur offre de service tout en optimisant les coûts et ainsi, faire face à la compétition et à la mondialisation. Avec cette fusion, VIVACO groupe coopératif conserve sa place au 2e rang des plus grandes coopératives du réseau La Coop, atteignant un chiffre d’affaires de 370 millions de dollars et employant plus de 800 personnes. La coopérative comptera également plus de 23000 membres auxiliaires et près de 2 400 membres sociétaires. Son siège social demeure à Victoriaville.

«Mentionnons également que cette fusion n’entraînera aucune fermeture de points de service», a pour sa part ajouté André Normand, président de VIVACO groupe coopératif.

Rappelons que la Coop Pré-Vert œuvre dans les secteurs des productions animales et végétales, quincaillerie (5 succursales), distribution des pétroles Sonic et détient également 5 dépanneurs, stations-service. Elle emploie plus de 70 personnes, compte plus de 300 membres sociétaires et 3 800 membres auxiliaires répartis dans plusieurs municipalités telles qu’Asbestos, Chesterville, Kingsey Falls, Wotton et Tingwick. Son chiffre d’affaires atteint plus de 30 millions de dollars.