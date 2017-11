Séjour exploratoire industriel : première édition réussie

Windsor (RC) – Du 13 au 15 octobre dernier, Place aux jeunes Val-Saint-François organisait son premier séjour exploratoire à thématique industrielle afin d’attirer de jeunes talents dans les entreprises de la région. Neuf jeunes professionnels ont répondu à l’appel.

Les profils des participants étaient fort diversifiés: comptabilité, administration des affaires, soutien administratif, soudage-montage et génie électrique, mécanique et industriel. Ils souhaitaient pourtant tous travailler dans une entreprise industrielle et découvrir la vie en région. Riche en rencontres avec des élus et des employeurs potentiels, en visites d’entreprises et en découverte du territoire, ce séjour exploratoire a permis aux participants d’imaginer leur établissement dans le Val-Saint-François.

«Durant le séjour, ils ont pu visiter les entreprises Verbom, BRP, Solutech et ODG division Groupe Trudo. Aussi, huit employeurs potentiels de la région étaient présents lors d’une activité de rencontres éclair avec les participants. Enfin, les jeunes ont pu s’imprégner du patrimoine industriel de la région en découvrant le Parc historique de la Poudrière de Windsor et le Musée de l’Ingéniosité J. Armand Bombardier», relate Caroline Falcão, agente aux communications

Plusieurs participants sont toujours en suivi avec des employeurs rencontrés et l’agente de migration Place aux jeunes pour leur futur établissement dans le Val-Saint-François. Place aux jeunes, dont le partenaire promoteur est la MRC, compte parmi ses partenaires financiers la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, Emploi-Québec, la députée de Richmond Karine Vallières, le député de Richmond-Arthabaska Alain Rayes, le Secrétariat à la jeunesse et le Mouvement des caisses Desjardins.

Les personnes possédant un diplôme postsecondaire et âgées de 18 à 35 ans, nouvellement arrivées dans la région ou demeurant à l’extérieur de celle-ci et intéressées à s’y installer, peuvent profiter dès maintenant des services de Place aux jeunes du Val-Saint-François. Il suffit de communiquer avec l’agente de migration, Catherine Beaucage, au 819 845-3769 (poste228), ou à paj@val-saint-francois.com.