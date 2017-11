Hélène Tousignant quitte la présidence de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond

Richmond (RC) – C’est avec beaucoup d’émotions que Hélène Tousignant annonçait, mercredi soir dernier, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond, qu’elle se retirait de son poste de présidente afin de briguer un poste à la mairie de Richmond.

Lors de son mandat, le nombre de membres a triplé et les activités se sont multipliées. Active au sein du Comité des marchands, on lui doit des activités tels le karaoké, le souper en blanc ainsi que le mini-symposium des arts lors de la semaine de la vente trottoir. À plus grande échelle, elle a initié le Salon de l’emploi, le Gala des entreprises, le Wolfe BBQ Fest et, ces deux dernières années, elle siégeait sur la table de concertation du Val-Saint-François animée par le SDRL (autrefois le CLD) qui regroupait des dirigeants d’organismes importants dans le but de discuter des grands enjeux de la région.

«Toutes ces expériences acquises à titre bénévole depuis les 12 dernières années sur différents CA, dont celui la Chambre de commerce que je préside depuis 4 ans, me permettent de croire en ma capacité d’accéder à la mairie de Richmond, le 5 novembre prochain», prévoit MmeTousignant.

La nouvelle présidence de la Chambre sera assumée par l’actuel vice-président, Normand Pelletier, solidement secondé par une équipe composée de Dominic Pearson, au poste de vice-président finances, de Vickie Lasonde, administratrice et de Pierre Bail, administrateur. Deux personnes assureront également une permanence à temps partiel. Il s’agit de Sylvie Gosselin, secrétaire et Louise Mathieu à la comptabilité.

«Je tiens à remercier l’équipe avec laquelle j’ai eu tellement de plaisir à travailler ainsi que celles et ceux qui les ont précédés. Un merci spécial à MmeChantal Gauvin, de la Boutique en fête, pour son aide précieuse et constante lors d’événements. Les membres seront entre de très bonnes mains avec cette équipe. Ce sont des gens extraordinaires, dévoués, dynamiques, visionnaires qui vont amener la chambre encore plus loin.»

MmeTousignant a également remercié les membres, anciens et nouveaux, pour leur participation active à la réussite de cet organisme qu’est la Chambre de commerce de Richmond. «Je crois fermement à l’importance de la Chambre et, je peux vous assurer, de mon soutien indéfectible pour l’organisme et ses membres.»