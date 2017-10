Deux nouveaux membres à la Table de diversification de la MRC des Sources

MRC des Sources — Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, Stéphane Billette a récemment annoncé l’arrivée de deux nouveaux membres au sein de la Table de diversification économique de la MRC des Sources.

Il s’agit de Guy Morin, président de Giguère & Morin, et de Jean-Simon Blais, président de Laboratoires KABS. La Table sera désormais composée de sept membres votants, dont six entrepreneurs, de cinq personnes-ressources non-votantes et de deux observateurs.

«Les membres qui siègent à la Table de diversification économique connaissent le territoire et ses besoins, et sont reconnus pour leur leadership et leur expérience indéniable dans le milieu des affaires», a pour sa part précisé la députée de Richmond Karine Vallières.

Rappelons que le Fonds de diversification économique de la MRC des Sources est un outil qui permet notamment de soutenir la création, le démarrage et la croissance d’entreprises performantes et innovantes, en plus d’appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés et d’attirer des projets d’affaires durables et à valeur ajoutée.

La Table de diversification économique de la MRC des Sources a pour mandats de proposer une vision de développement du territoire et de définir des mesures concrètes pour diversifier et faire progresser l’économie de la région. Elle est responsable de la mise en œuvre de la stratégie relative aux Fonds de diversification économique de la MRC des Sources.